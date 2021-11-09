Спасатели эвакуировали всех моряков с потерпевшего бедствие контейнеровоза Rise Shine

ТАСС, 9 ноября. Спасатели эвакуировали на вертолете всех моряков с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Приморья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолета Ми-8", - сказали в ведомстве.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе правительства Приморского края. "Только что людей с судна сняли, оно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены", - сообщили в пресс-службе.

Моряков подняли с судна на борт вертолетов Ми-8 МЧС и координационного центра поиска и спасения на высоту 20-25 м. Все 14 членов экипажа доставлены на берег. "Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/с и высотой волн до 3 м", - добавили в МЧС.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что спасатели МЧС РФ подняли на борт вертолета девять членов экипажа.

"На борт вертолета с судна подняты девять членов экипажа Rise Shine", - сказал собеседник агентства.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки в Приморье утром во вторник. Экипаж состоит из 14 иностранных граждан. Судно находится в стабильном состоянии. На корпусе есть трещина, но непосредственной угрозы экипажу не было. Как сообщал губернатор региона Олег Кожемяко, опасных грузов в контейнерах нет, повреждений топливных резервуаров судна не зафиксировано.

