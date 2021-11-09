С места ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске госпитализировали восемь человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. С места ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика в Южно-Сахалинске 9 ноября госпитализировали восемь человек. Все они были пассажирами автобуса, сообщил журналистам мэр города Сергей Надсадин.

"Около 14:00 (06:00 мск) во вторник в районе Дома торговли произошло транспортное происшествие, когда в муниципальный автобус врезался грузовик перед пешеходным переходом. И по информации ГИБДД, которую мы получили, прибыв на место происшествия, скорая помощь увезла восемь человек - пассажиров автобуса", - рассказал глава Южно-Сахалинска.

Он сообщил, что распорядился организовать горячую линию. По ней могут обратиться свидетели ДТП. Кроме того, другие пассажиры автобуса могут почувствовать себя плохо позже, по горячей линии можно будет быстрее обратиться за помощью.

9 ноября в центре Южно-Сахалинска перед пешеходным переходом в пассажирский автобус въехал грузовик. Сначала управление МЧС передавало информацию только о шестерых пострадавших. Всего в момент ДТП в автобусе находились 20 человек. В управлении ГИБДД предварительно установили, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения. Прокуратура Сахалинской области начала проверку.