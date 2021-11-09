{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

С места ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске госпитализировали восемь человек

На случай, если число пострадавших возрастет, в регионе организовали горячую линию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. С места ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика в Южно-Сахалинске 9 ноября госпитализировали восемь человек. Все они были пассажирами автобуса, сообщил журналистам мэр города Сергей Надсадин.

"Около 14:00 (06:00 мск) во вторник в районе Дома торговли произошло транспортное происшествие, когда в муниципальный автобус врезался грузовик перед пешеходным переходом. И по информации ГИБДД, которую мы получили, прибыв на место происшествия, скорая помощь увезла восемь человек - пассажиров автобуса", - рассказал глава Южно-Сахалинска.

Он сообщил, что распорядился организовать горячую линию. По ней могут обратиться свидетели ДТП. Кроме того, другие пассажиры автобуса могут почувствовать себя плохо позже, по горячей линии можно будет быстрее обратиться за помощью.

9 ноября в центре Южно-Сахалинска перед пешеходным переходом в пассажирский автобус въехал грузовик. Сначала управление МЧС передавало информацию только о шестерых пострадавших. Всего в момент ДТП в автобусе находились 20 человек. В управлении ГИБДД предварительно установили, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения. Прокуратура Сахалинской области начала проверку.

Теги
РоссияСахалинская область
После ДТП под Воронежем, где погибли пять человек, возбудили дело
Среди погибших двое детей
Читать полностью