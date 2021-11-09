В Якутии в отношении экс-главы администрации поселка возбуждено дело о присвоении

ЯКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о присвоении возбуждено в Якутии в отношении бывшего главы администрации поселка Тикси Булунского района. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования "Поселок Тикси" Булунского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным уголовного дела, весной 2018 года администрация муниципального образования заключила муниципальный контракт со знакомым главы администрации на проведение косметического ремонта в муниципальном жилом помещении за счет средств бюджета на сумму около 380 тыс. рублей.

"Позже акт приемки был подписан, денежные средства перечислены на банковский счет индивидуального предпринимателя. При этом в ходе проверочных мероприятий установлено, что ремонт в жилом помещении не произведен, индивидуальный предприниматель, с которым был заключен фиктивный контракт, находился в зависимости от главы муниципального образования, все документы, банковские карты мужчины находились в его пользовании", - добавили в СК. Отмечается, что переведенными бюджетными денежными средствами глава администрации распорядился по своему усмотрению.

В ходе мероприятий совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по Якутии были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для дальнейшего расследования уголовного дела. По делу идет комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Отмечается, что подозреваемый дал следствию показания об обстоятельствах совершенного преступления, также возместил причиненный бюджету муниципального образования ущерб.