Один человек пострадал в ходе дорожного конфликта со стрельбой в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Дорожный конфликт между водителями двух иномарок на юге Москвы закончился стрельбой, в результате один человек пострадал и был госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в полицию поступило сообщение о стрельбе на пересечении МКАД и Варшавского шоссе. На место незамедлительно были направлены полицейские, которые установили, что между двумя водителями автомобилей Kia и Mercedes произошел дорожный конфликт. "В результате водитель Mercedes произвел несколько выстрелов (предположительно из травматического пистолета) в своего оппонента. Пострадавший с ранением был госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 34-летний житель Подмосковья. У него обнаружен и изъят пистолет, который направлен на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до восьми лет. В настоящее время подозреваемый арестован.