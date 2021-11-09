В Петербурге при задержании преступников погиб боец СОБР Росгвардии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Боец СОБР Росгвардии погиб при задержании телефонных мошенников в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе при задержании телефонных мошенников погиб сотрудник СОБР. Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина от полученных травм скончался на месте. Сбежавшего разыскивают, в городе ввели план "Перехват". На месте происшествия работают следователи.