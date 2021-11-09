Предприниматель подозревается в даче взятки 500 тыс. рублей бывшему мэру Котласа

АРХАНГЕЛЬСК, 9 ноября. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель подозревается в даче взятки в размере 500 тыс. рублей бывшему главе Котласа, подозреваемый написал явку с повинной, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

Бывший глава города Котласа был задержан в марте 2021 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах. В настоящее время он находится под стражей.

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России по Архангельской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы муниципального образования "Котлас" Архангельской области, обвиняемого в получении взяток, возбуждено уголовное дело в отношении одного из предпринимателей города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"). Подозреваемый обратился с заявлением о явке с повинной и полностью признал свою вину в совершении указанного преступления", - указано в сообщении.

По версии следствия, экс-глава Котласа в феврале 2021 года получил от предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в сумме 500 тыс. рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на строительство многоквартирного жилого дома в Котласе.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.