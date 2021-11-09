После ДТП под Воронежем, где погибли пять человек, возбудили дело

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после ДТП на трассе М-4 "Дон" под Воронежем, в результате которого погибли трое взрослых и двое детей в возрасте восьми и 14 лет. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области.

"Следственным отделом ОМВД России по Верхнемамонскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения" по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне на 717 км автодороги М-4 "Дон", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне в 23:40 в Верхнемамонском районе водитель автомобиля Lada Priora столкнулся со встречным автомобилем Toyota RAV4. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и пассажир Lada Priora, а также водитель и две девочки восьми и 14 лет, находившиеся в Toyota.