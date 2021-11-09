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При пожаре в жилом доме на острове в Архангельске погибли три человека

До приезда экстренных служб из здания эвакуировались 17 человек

АРХАНГЕЛЬСК, 9 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли при пожаре в 12-квартирном жилом доме ночью во вторник на улице Колхозной на острове Бревенник в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы региональной диспетчерской службы 112.

"Три человека погибли при пожаре на острове Бревенник. В горящей квартире на первом этаже были обнаружены три человека - двое мужчин 1960 и 1964 годов рождения и женщина 1947 года рождения. Все они погибли, задохнувшись в дыму", - указано в сообщении.

К месту происшествия были направлены пожарные ПЧ-69, которая базируется на острове, на спасательном катере на Бревенник также были доставлены пожарные из города. До приезда экстренных служб из дома эвакуировались 17 человек. 12-квартирный дом удалось спасти, повреждения незначительны. В квартире, где находился очаг возгорания, выгорели лишь личные вещи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причина пожара выясняется.

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