В Москве покончил с собой адвокат Артур Воробьев

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Адвокат Артур Воробьев покончил с собой минувшей ночью в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве, где он проживал один. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Незадолго до самоубийства он обзвонил родственников и сказал, что устал жить. Последние полгода у него была депрессия", - сказал источник. По его словам, тело мужчины в ванной комнате обнаружил его племянник.

Артур Воробьев - известный адвокат, автор книги "Дело Йукоса как зеркало русской адвокатуры". Ему было 64 года.