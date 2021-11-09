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Более 1700 жителей Псковской области остались без электричества из-за непогоды

Бригады энергетиков ведут восстановительные работы в 168 населенных пунктах

ПСКОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Число жителей Псковской области, оставшихся без электричества из-за непогоды, увеличилось до 1700 человек, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона. Ранее власти сообщали о том, что без света остались около 700 человек.

"В Псковской области без электроснабжения остаются 168 населенных пунктов в 15 районах, более 1700 человек", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, за прошедшую ночь из-за сильного ветра добавились новые отключения. Бригады энергетиков продолжают восстановительные работы.

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