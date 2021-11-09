Генподрядчика систем безопасности на "Газпром Арене" объявили в розыск

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ объявил в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве "Газпром Арены" единственного учредителя ООО "Группа компаний "Охрана" Алексея Кобыщу. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, СК в ближайшее время попросит суд избрать бизнесмену заочный арест.

"По делу о мошенничестве в особо крупном размере объявлен в международный розыск генподрядчик систем безопасности на "Газпром Арене" - единственный учредитель ООО "Группа компаний "Охрана" Кобыща Алексей Юрьевич. Следствие потребует для него заочного ареста в одном из московских судов в ближайшее время", - рассказал собеседник агентства.

По данным СПАРК, выручка компании Кобыща в прошлом году составила 1,3 млрд рублей. Группа компаний создает комплексы инженерно-технических средств охраны (КИТСО) и средств антитеррористической защиты.

В пресс-службе Басманного суда Москвы подтвердили ТАСС информацию о розыске Кобыща и уточнили, что бенефициару крупнейшего генподрядчика предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. "Судебное заседание по избранию заочной меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 15:00 мск", - сказала пресс-секретарь районного суда Кристина Булыгина.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.