Причастные к подготовке повторных терактов в Керчи подростки получили до семи лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Подростки, которые планировали повторить теракты в образовательных учреждениях Керчи после взрывов и стрельбы в городском колледже, приговорены судом к четырем и семи годам лишения свободы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Южный окружной военный суд (город Ростов-на-Дону) вынес приговор в отношении жителей города Керчи, причастных к подготовке террористических актов в образовательных учреждениях города Керчи. В феврале 2020 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, молодые люди разработали планы вооруженных нападений, найдя в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. По месту жительства у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и приобретенные в сети компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Выяснилось, что взрывные устройства подростки испытывали на домашних животных. Также они администрировали в социальных сетях и мессенджерах так называемые группы смерти, участников которых склоняли к совершению аналогичных преступлений.

Уточняется, что следственный отдел УФСБ в отношении подростков возбудил уголовное дело, следствие вели сотрудники управления по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Решением Южного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминированных им преступлений и приговорены [несовершеннолетний] к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии и [совершеннолетний] к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима соответственно", - добавляется в сообщении.

17 октября 2018 года студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой.