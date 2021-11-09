Обвиняемые в драке в Новой Москве заявили, что не причиняли вреда ребенку потерпевшего

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Четверо обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве заявили, что не причиняли вреда малолетнему сыну потерпевшего. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Богдан Эберт, который посетил обвиняемых в ИВС на Петровке.

"Обвиняемые пока находятся в ИВС на Петровке. Все категорически отрицают вину и подчеркивают, что не причинили никакого вреда ребенку потерпевшего, которого можно заметить на видео. По словам арестованных, конфликт спровоцировала потерпевшая сторона", - сказал Эберт. Он пояснил, что по версии обвиняемых, один из потерпевших попросил у одного из братьев Гасановых 10 рублей, а получив отказ, кинул в него бутылкой.

"Все четверо не жалуются на условия содержания. Их всех держат в камерах с ранее несудимыми людьми, как того и требует закон, поскольку ранее ни трое братьев Гасановых, ни Араз Мусаев не были судимы", - сказал наблюдатель. По словам Эберта, родственники обвиняемых пока не владеют в полной мере информацией о том, что произошло с фигурантами дела, так как находятся в Азербайджане, связь с ними затруднена. "Несовершеннолетний фигурант дела хочет позвонить матери, мы ему разъяснили, что надо спросить соответствующее разрешение у следователя", - отметил Эберт. Он добавил, что Мусаев почти не владеет русским языком, ему трудно давать пояснения по поводу произошедшего конфликта в Новой Москве. "В момент посещения ИВС он был в грязной одежде. Кое-как он пояснил, что его задержали в автосервисе, в котором он работает, и потому он в такой одежде", - сказал наблюдатель.

По данным СК, вечером 4 ноября несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Кроме того, жизни и здоровью ребенка действиями нападавших была создана угроза. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику четыре года. По словам его отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. Причиной нападения мог послужить словесный конфликт. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но потом председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать его на более тяжкую статью. Всем четверым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего). Вину обвиняемые признают только в хулиганстве.

Щербинский районный суд 7 ноября арестовал до 5 января 2022 года четырех обвиняемых в нападении. В числе арестованных - несовершеннолетний участник драки. По версии следствия, именно он ударил ребенка по щеке.