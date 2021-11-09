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В Москве пропал сын бизнесмена, открывшего в СССР первый McDonald's

Последний раз мужчина выходил на связь 30 сентября
© Гавриил Григоров/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Тимур Хасбулатов, сын бизнесмена Хамзата Хасбулатова, открывшего первый McDonald's в СССР, пропал в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером в полицию с заявлением обратилась мать 39-летнего Хасбулатова Тимура Хамзатовича. Женщина сообщила, что ее сын поругался с женой, которая проживает совместно с ним и ребенком на Комсомольском проспекте, после чего ушел и не вернулся. По ее словам, последний раз мужчина выходил на связь 30 сентября", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

Как отметил источник, Тимур Хасбулатов ранее уже уходил из дома. Тогда его нашла полиция.

Хамзат Хасбулатов в 1990 году открыл первый в СССР McDonald's - на Пушкинской площади в Москве. По данным из открытых источников, в настоящее время является главой сети в России и Восточной Европе и благотворительного фонда "Дом Рональда Макдональда".

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