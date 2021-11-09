Подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии в Петербурге задержали

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве сотрудника СОБР Росгвардии в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) 38-летний мужчина задержан на кольцевой автомобильной дороге, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения", - сообщили в СК.

По версии следствия, 9 ноября около дома на Пулковском шоссе сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии проводили оперативно-разыскные мероприятия по задержанию группы причастных к мошенничеству. Скрываясь с места происшествия, 38-летний подозреваемый на машине FIAT Ducato сбил оперуполномоченного СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пострадавший умер на месте.

В пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ сообщили, что сотрудник Росгвардии погиб при выполнении служебного долга, проявив мужество и отвагу при задержании преступников в Санкт-Петербурге.

"Сегодня утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников погиб сотрудник Росгвардии, старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит" подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. В сложной ситуации он проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что у погибшего сотрудника остались жена и трое детей. "Командование и сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая социальная поддержка. В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи", - заключили в пресс-службе.