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В Ижевске задержали 10 человек по подозрению в организации проституции

В Ижевске работала сеть спа-салонов, в которых оказывали клиентам интимные услуги

ТАСС, 9 ноября. Полицейские задержали организаторов сети спа-салонов в Ижевске, где также оказывались услуги интимного характера. Возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте МВД по Удмуртской Республике.

"Сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Росгвардии по Удмуртской Республике по подозрению в организации занятия проституцией другими лицами задержаны 10 жителей Ижевска - руководство и администраторы сети ижевских спа-салонов", - говорится в сообщении.

Полицейскими установлено, что в данных спа-салонах за денежное вознаграждение клиентам оказывались услуги интимного характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией").

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