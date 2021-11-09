Пермский УФАС возбудил дело о сговоре между патологоанатомами и предпринимателем

ПЕРМЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Пермский УФАС выявил нарушения в сотрудничестве ГБУЗ "Клиническое патологоанатомическое бюро" и индивидуального предпринимателя, в ходе которого часть сотрудников работали на обе организации, также бизнесмену передавались списки умерших. В результате было возбуждено дело, сообщает во вторник ведомство.

"В отношении ГБУЗ ПК "Клиническое патологоанатомическое бюро" и индивидуального предпринимателя возбуждено дело по признакам нарушения статей 16 и 17.1 Закона о защите конкуренции. Пермское УФАС полагает, что между госучреждением и предпринимателем совершаются недопустимые с точки зрения антимонопольного законодательства согласованные действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции на пермском рынке ритуальных услуг", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что предприниматель арендует помещения у госучреждения, причем использует больше площадей, чем указано в договоре аренды. Также часть сотрудников бюро работают на ИП, используя свое служебное положение для личной выгоды.

В пользу сговора, по мнению УФАС, говорит и тот факт, что сотрудники госучреждения передавали предпринимателю списки умерших, поступивших в патологоанатомические отделения. Помимо этого, родственникам умерших, которые обращаются в патологоанатомическое бюро для получения справок, арендатор сразу предлагает платные услуги по предпохоронной подготовке. "Не исключено, что у родственников умерших, находящихся в момент обращения в патологоанатомическое бюро в стрессовой ситуации, складывается ложное впечатление, что платные услуги оказывают сотрудники именно госучреждения", - цитируются в сообщении слова руководителя регионального УФАС Александра Плаксина.