Гособвинение попросило пять лет колонии для экс-директора НИИ травматологии в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Гособвинитель потребовал в качестве наказания для бывшего директора Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) Михаила Садового, обвиняемого в хищении средств при закупках, пять лет колонии общего режима и штраф в 850 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил прокурор Центрального района Александр Барышников.

"По совокупности двух тяжких преступлений - там ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение в особо крупном размере") и ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств") - я попросил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 850 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что оглашение приговора назначено на 11 ноября.

Садовой был отправлен под домашний арест 27 февраля в рамках нового уголовного дела о хищениях при госзакупках в ННИИТО. Размер ущерба превышает 500 млн рублей. В рамках этого дела профессор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

17 июня 2019 года Садовой был приговорен Центральным районным судом Новосибирска к трем годам колонии общего режима за присвоение более 10 млн рублей, которые он получил путем махинаций, выписывая премии сотрудникам. Он частично признал свою вину, отметив, что финансовые вопросы решал научный консультант ННИИТО Сергей Поскочин, который скрывается за границей. 13 февраля Садовой был освобожден условно-досрочно.

Он работал в институте с 1985 года, с 2006 года - в должности директора. Около 10 лет Садовой возглавлял кафедру организации здравоохранения и общественного здоровья Новосибирского государственного медицинского университета.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии.