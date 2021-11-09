Уголовное дело возбудили после гибели росгвардейца в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели подполковника Росгвардии Евгения Захарова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Cледственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 ноября около одного из домов на Пулковском шоссе сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии проводили операцию по задержанию предполагаемых мошенников. Скрываясь с места происшествия, 38-летний подозреваемый, сидя за рулем автомобиля Fiat Ducato, совершил умышленный наезд на оперуполномоченного СОБР "Гранит". Сотрудник Росгвардии от полученных повреждений скончался на месте.

Подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов мужчину вскоре задержали на кольцевой автомобильной дороге, решается вопрос о аресте и предъявлении ему обвинения. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.