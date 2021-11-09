Движение на трассе Архангельск - Северодвинск восстановлено после ДТП

АРХАНГЕЛЬСК, 9 ноября. /ТАСС/. Движение по участку федеральной трассы М-8 Архангельск - Северодвинск восстановлено после ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"Движение восстановлено, пробки нет", - сказали в пресс-службе.

На дороге образовалась пробка в обе стороны после ДТП, которое произошло около 09:20 мск. Сначала на 25-м км трассы столкнулись LADA, Renault и Kia. По предварительным данным, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двумя двигающимися в попутном направлении автомобилями.

Затем водитель еще одного Renault, объезжая место происшествия, потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Opel. От удара Renault отбросило на стоящие после первого ДТП автомобили. Водитель Kia и пассажир LADA госпитализированы.

Ранее в пресс-службе региональной диспетчерской службы 112 сообщали, что движение на участке федеральной трассы М-8 Архангельск - Северодвинск заблокировано.