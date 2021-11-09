Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Приморье на авторов сериала о депутате Наливкине

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Полиция Приморского края возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении авторов известного в регионе и распространяющегося в социальных сетях сериала о вымышленном депутате Наливкине, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Поводом стало использование "самодельного взрывного устройства" на остановке автобуса.

Сериал о вымышленном депутате Уссурийского района Виталии Наливкине представляет собой ряд коротких сатирических роликов, которые публикуются в местных социальных сетях. По сюжету одного из них Наливкин выстрелом якобы из гранатомета уничтожает забытую на остановке автобуса сумку, видео снято с применением пиротехники и спецэффектов.

"В октябре текущего года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение директора казенного учреждения о повреждении остановки общественного транспорта на улице Штабского в Уссурийске. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли образцы с оставшимися следами горения. Экспертизой установлено, что повреждение остановки общественного транспорта произошло в результате взрыва самодельного взрывного устройства типа взрывпакета. По данному факту следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции.

Там уточнили, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Как рассказал ТАСС один из авторов сериала Андрей Клочков, у него и его коллег прошли обыски, сотрудники полиции изъяли съемочную аппаратуру, телефоны. Ролик, по его словам, снимался 1,5 месяца назад. "Использовалась пиротехника киношная, которая находится в свободной продаже. И мы не понимаем, чем это отличается от ситуации, когда люди в городе запускают фейерверки", - сказал Клочков.

В сентябре актриса, исполнившая в одном из роликов о Наливкине роль "официального представителя МВД Уссурийского района", уже была оштрафована за незаконное ношение формы сотрудника полиции и подвергнута административному аресту на 10 суток за нарушение правил административного надзора.

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