На Кубани выявили факт неэффективного расходования 9 млн рублей при проектировании трассы

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае выявила факт неэффективного расходования более 9 млн рублей бюджетных средств при выполнении госконтракта по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

"Неустановленные сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства края, достоверно зная о наличии отклонений от условий контракта, допущенных заказчиком, должным образом не удостоверились в качестве и объеме выполненных работ, после чего необоснованно приняли предоставленную документацию, в результате были неэффективно расходованы бюджетные средства на сумму более 9 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что речь идет о выполнении государственного контракта в 2018 году по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги Краснодар - Ейск, где заказчиком выступало министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а исполнителем - ООО "Краснодаравтодорпроект". В краевой прокуратуре добавили, что материалы проверки были направлены в следственные органы. Территориальным отделом следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее причинение особо крупного ущерба").