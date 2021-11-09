В Уфе возбудили уголовное дело из-за внесений изменений в генплан города без обсуждений

УФА, 9 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в Уфе из-за внесения изменений в генплан города без проведения общественных обсуждений. Решения принимались советом городского округа, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону во вторник.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту допущенных нарушений при внесении изменений в Генеральный план города Уфы и Правила землепользования и застройки города без проведения общественных обсуждений. По версии следствия, в 2019 и 2020 году решениями Совета городского округа город Уфа утверждены изменения в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки города. При этом установлено, что часть утвержденных изменений в нарушение установленного законом порядка не являлись предметом общественных обсуждений", - сказано в сообщении.

Внесенные изменения не доводились до жителей, что является нарушением прав граждан. Следователи изъяли для анализа организационно-распорядительную документацию, также они допрашивают членов городского совета, работников мэрии и других свидетелей. "По результатам расследования действиям должностных лиц, ответственных за допущенные нарушения, будет дана правовая оценка. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства следственного управления", - добавили в управлении СК.

В начале октября председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение изучить видеозаписи в соцсетях, на которых жители Уфы просили его вмешаться в ситуацию с застройкой парковых зон города без проведения публичных слушаний.