В Татарстане возбудили дело после отравления детей из соцприюта антисептиком

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после отравления антисептиком шестерых детей из приюта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

"В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту отравления детей антисептиком", - сообщили в следственном комитете.

В Мамадышскую ЦРБ с диагнозом отравление средствами местного применения были доставлены шесть воспитанников социального приюта для детей и подростков "Надежда". По предварительным данным, две девочки и четыре мальчика взяли стоявший на входе в социальное учреждение флакон с антисептиком, разбавили водой и выпили. После им стало плохо и их госпитализировали. Дети находятся под наблюдением медиков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие полагает, что отравление произошло в результате ненадлежащего контроля со стороны администрации приюта за сохранностью антисептического средства.