Котел на проблемной алтайской ТЭЦ в городе с 18 тыс. жителей вновь аварийно остановлен

БАРНАУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Один из котлов ТЭЦ в городе Яровое Алтайского края, который был накануне запущен после аварии, вновь остановлен из-за обнаруженной неисправности, сообщает пресс-служба администрации города во вторник. Ремонт котла на ТЭЦ, являющейся единственным источником тепла в городе с населением более 18 тыс. человек, планируют завершить до конца дня.

Проблемы с теплоснабжением в Яровом обострились в 2019 году, когда из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор. Первого ноября на ТЭЦ в очередной раз из-за технологической проблемы пришлось остановить один из котлов. Запустить другой не получилось. Работы одного из четырех котлов недостаточно для обеспечения нормативных температур.

"8 ноября из-за образовавшегося свища остановлен котел № 10. Введен в работу котел № 7. На котлах № 9 и 10 продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона журналистам уточнили, что ремонтные работы на котле № 10 планируется завершить до конца вторника. "После завершения ремонта начнется растопка котла. Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка находится на постоянной связи с руководством Ярового и МУП "ЯТЭК", - подчеркнули в пресс-службе.

Во вторник днем температура воздуха в Яровом составляет плюс 5 градусов.

Первого ноября в связи с технической проблемой на ТЭЦ был остановлен котел № 9, а котел № 7 ввели в работу. Мощности этого котла оказалось недостаточно - он предназначен лишь для летнего обогрева воды: параметры теплоносителя оказались вдвое ниже необходимого. Чтобы восстановить температуру в домах и на социальных объектах была предпринята попытка запуска котла № 10. Однако его запустить не удалось - обнаружилась течь. Неисправность устранили, 4 ноября котел № 10 вновь начали выводить в работу, но ночью аварийно остановили. В город направили тепловые пушки для обогрева социальных объектов. Проверку по факту нарушения теплоснабжения в городе проводят региональная прокуратура и следственное управление СК РФ. Губернатор региона Виктор Томенко раскритиковал работу властей Ярового по подготовке ТЭЦ к отопительному сезону. По его словам, причиной проблем с теплоснабжением в городе стали нарушения технологического процесса, допущенные МУП "ЯТЭК" в ходе подготовки к зиме.

О проблемной ТЭЦ в Яровом

На низкие температуры в квартирах местные жители жалуются ежегодно во время отопительного сезона. В 2021 году во время аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. Проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются на уровне 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует от 1 млрд до 1,5 млрд рублей. В сентябре текущего года Ростехнадзор возбудил дело после выявления нарушений при подготовке ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.