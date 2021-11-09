Два человека погибли, один пострадал при столкновении трех машин в Подмосковье

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Три легковые машины столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате два человека погибли, один пострадал. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

"Около 10:00 на 1-м км автодороги Дубинино - Обухово произошло ДТП с участием трех транспортных средств - легковых автомобилей. В результате два человека погибли, еще один пострадал и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Детей среди жертв нет, пострадал также взрослый, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.