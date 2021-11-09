Омская полиция взыскала 460 тыс. рублей с организаторов несогласованного митинга

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Омска принял решение взыскать по иску полиции с четырех активистов, признанных организаторами несогласованного митинга 23 января 2021 года, 460 тыс. рублей, сообщила в пятницу ТАСС адвокат ответчиков Анастасия Васильева.

"Ленинский суд постановил взыскать с Даниила Чебыкина, Ричарда Кинга, Ольги Картавцевой и Виталия Шипицина солидарно 460 060 рублей в пользу областного управления МВД", - сказала Васильева.

В эту сумму полиция оценила расходы на компенсации полицейским за сверхурочную работу и бензин для служебных машин, дополнительно понесенные из-за проведения несогласованного митинга 23 января.

Ранее Ленинский районный суд по подобному иску уже взыскал с Чебыкина и активиста Никиты Константинова, признанных организаторами несогласованного митинга 31 января 2021 года, 1 млн 514 тыс. рублей. Васильева отметила, что оба решения суда будут обжалованы.