Минздрав Бурятии выясняет обстоятельства смерти пятилетнего ребенка в районной больнице

УЛАН-УДЭ, 9 ноября. /ТАСС/. Комиссия министерства здравоохранения Бурятии выясняет обстоятельства смерти пятилетнего ребенка в Петропавловской центральной районной больнице (ЦРБ). Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

Ранее в Telegram-канале Росздравнадзора была размещена информация о том, что медики ГБУЗ "Петропавловская ЦРБ" не установили вовремя диагноз, ребенок умер. Трагедия случилась в октябре.

"По факту смерти пятилетнего ребенка в ГБУЗ "Петропавловская ЦРБ" от острой хирургической патологии Минздрав РБ сообщает: в настоящее время завершается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. После получения результатов будет осуществлена полная проверка ведения данного пациента комплексной комиссией Минздрава Бурятии с привлечением экспертов ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России в рамках ведомственного контроля", - отметили в пресс-службе.

10 ноября запланирован выезд в районное медучреждение специалистов из Детской республиканской клинической больницы, Республиканской клинической инфекционной больницы, Территориального центра медицины катастроф Бурятии и регионального Минздрава - будет проведена комплексная проверка оказания медицинской помощи детям.