На Кубани объявили экстренное предупреждение о ливне и снижении температуры

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды объявили в Краснодарском крае. В регионе ожидаются сильные дожди, усиление ветра, снижение температуры воздуха, а также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На территории Кубани до 10 ноября действует экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений. В связи с этим Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю призывает жителей и гостей региона соблюдать элементарные правила безопасности. Ожидаются сильный дождь, местами с мокрым снегом, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с, снижение температуры воздуха ночью до минус шести и минус восьми градусов. Также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Также усилили оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях.

"Приведены в готовность подвижный пункт управления, подвижный пункт обогрева и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по краю. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - отметили в пресс-службе.