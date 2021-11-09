Прокуратура начала проверку после отравления детей из соцприюта антисептиком в Татарстане

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после отравления шести детей из соцприюта антисептиком. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Прокуратура Мамадышского района проводит проверку по факту отравления шести воспитанников приюта "Надежда" в селе Красная Горка. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности детей в социальном учреждении и при наличии оснований примет меры реагирования", - сообщили в прокуратуре.

Ход расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, поставили на контроль в аппарате прокуратуры республики.

В Мамадышскую ЦРБ с диагнозом отравление средствами местного применения доставили шесть воспитанников социального приюта для детей и подростков "Надежда". По предварительным данным, две девочки и четыре мальчика взяли стоявший на входе в социальное учреждение флакон с антисептиком, разбавили водой и выпили. После им стало плохо и их госпитализировали. Дети находятся под наблюдением медиков.