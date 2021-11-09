Адвокаты Института океанологии РАН обжаловали арест судна "Академик Иоффе"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Институт океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук (РАН) считает незаконным арест научно-исследовательского судна (НИС) "Академик Иоффе" в Дании, его адвокаты подали апелляцию. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба института.

"Институт не был предупрежден об аресте, он незаконен и должен быть снят. Это наше четкое понимание происходящего. В настоящее время работают адвокаты, специализирующиеся на морском праве, которые направили апелляцию и альтернативный иск. Мы абсолютно уверены в нашей правоте и надеемся на скорое разрешение ситуации в нашу пользу", - сказал директор института Алексей Соков, слова которого приводятся в сообщении.

Директор института отметил также, что судно находится в хорошем техническом состоянии, проблем с водой и питанием нет, все члены экипажа здоровы.

"Научный и морской состав экипажа был готов к долгой экспедиции, которая планировалась до 28 декабря 2021 года. Естественно, все члены экипажа прошли медицинское обследование и абсолютно здоровы, в воде и еде никто не нуждается. Мы настроены на урегулирование ситуации с арестом судна и продолжение научной экспедиции, имеющей весомое значение в решении комплекса океанографических задач", - сообщил Соков.

4 ноября посольство РФ в Дании сообщило, что 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Дипмиссия находится в контакте с МИД Дании.

По информации российского посольства в королевстве, иск, на основании которого в Дании задержано судно "Академик Иоффе", подала компания "One Ocean Expeditions Ltd" из-за его предыдущей деятельности. На борту задержанного "Академика Иоффе" находятся 38 членов экипажа и 23 ученых, с которыми российские дипломаты находятся на связи.