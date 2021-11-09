В Москве задержали четверых лжеюристов, обманувших более 100 ветеранов и пенсионеров

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве четверых подозреваемых в мошенничестве в отношении более 100 ветеранов и пенсионеров. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники зарегистрировали коммерческую организацию, название которой схоже с наименованием одной из муниципальных структур. Также они активно использовали символику органов власти и управления в интернет-рекламе. Тех граждан, кто обращался за правовой помощью, приглашали в офис и обещали решить любые проблемы. Злоумышленники заключали с посетителями договоры и требовали заранее оплатить услуги. После того как клиенты переводили деньги на счета компании, общение с ними прекращалось.

При этом, как удалось установить, никто из работающих в фирме якобы юрисконсультов не имеет высшего юридического образования. "Полицейские располагают информацией о том, что от действий фигурантов пострадало более 100 человек, среди которых в основном пенсионеры и ветераны. Общая сумма ущерба составляет несколько миллионов рублей", - сказала Волк.

В офисах фирмы, а также по местам жительства ее руководителей и сотрудников были проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации, финансовая документация, копии договоров, списки клиентов и инструкции по ведению переговоров.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3. ст. 159 УК РФ). "Задержаны четверо подозреваемых, двоим из которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель ведомства. По ее словам, третий подозреваемый будет ждать суда под домашним арестом, а четвертый - под подпиской о невыезде.