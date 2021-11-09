В Ростове-на-Дону пресекли деятельность подпольного табачного цеха с оборотом 300 млн руб.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного табачного цеха в Ростове-на-Дону с ежемесячным оборотом около 300 млн рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южной оперативной таможни.

"В Ростове-на-Дону сотрудники Южной оперативной таможни, Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, управления ФСБ России по Ростовской области и управления Росгвардии по Ростовской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству табачных изделий с приблизительным оборотом 300 млн рублей в месяц", - говорится в сообщении.

При осмотре складов на окраине города оперативники обнаружили крупный цех полного цикла, состоящий из двух линий по изготовлению контрафактных сигарет популярных марок. Отмечается, что готовая продукция реализовывалась на территории Южного федерального округа.

Всего изъяли свыше 300 тыс. готовых пачек сигарет, 15 тонн табачного сырья, порядка 1 млн заготовок пачек, упаковочный материал, фурнитура и более 130 тыс. акцизных марок РФ с признаками подделки.

Возбуждены уголовные дела по ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ") и ст. 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование"). Организатор цеха помещен под стражу.