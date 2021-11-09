На юге Петербурга загорелся склад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Возгорание зафиксировано в строящемся складском помещении площадью 20 тыс. кв. м в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Ранг пожара повышен до второго, сообщила во вторник пресс-служба городского ГУ МЧС.

"Горит в одноэтажном складском строящемся здании размером 100 на 200 м на площади 150 кв. м. В 14:09 ранг пожара повышен до №2. Сведения о пострадавших не поступали", - сказано в сообщении.

Спасателей вызвали в 13:40 по адресу: Ленсоветовская дорога, дом 353. К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 40 человек личного состава.