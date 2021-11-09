Подросток пропал в селе в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Семнадцатилетний подросток из села Поддубровное в Тюменской области пропал, возбуждено уголовное дело по факту его исчезновения. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 ноября подросток ушел из дома в селе Поддубровное Викуловского района Он направился к другу в село Викулово на проводы в армию вместе со знакомыми. В последний раз Антона заметили в тот же день около 23:00. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Как добавили в пресс-службе, на месте поисков работает следственно-оперативная группа следователей, сотрудников отдела криминалистики, полицейские, а также добровольцы.