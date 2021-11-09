Под Ростовом задержали подозреваемого в организации преступного сообщества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростовской области объявленного ранее в розыск предпринимателя Карима Бабаева, которого подозревают в организации преступного сообщества. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

По данным следствия, Бабаев возглавлял преступное сообщество, действовавшее в Аксайском районе Ростовской области. В его состав входил также бывший глава администрации района Виталий Борзенко.

"Карим Бабаев задержан на территории Ростовской области", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал несколько фигурантов, которые, по версии следствия, принимали участие в деятельности преступного сообщества. По данным источника ТАСС, все арестованные связаны с деятельностью крупных оптовых рынков Аксайского района, закрытых по решению суда.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановлена по решению суда.