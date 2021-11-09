Суд Москвы арестовал продюсера Александра Разумовского, обвиняемого по делу о педофилии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы заключил под стражу музыкального продюсера Александра Разумовского по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Александра Разумовского меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 января 2022 года", - сказала собеседница агентства.

Разумовский является создателем детского музыкального коллектива "Фортуна-шоу". Коллектив был создан в 1997 году на базе бюджетного учреждения "Свиблово". Также Разумовский является продюсером детского музыкального канала Art kids TV, режиссером международного фестиваля "Родная сторона".

По версии следствия, обвиняемый совращал несовершеннолетних участников коллектива. Следствие на данный момент располагает заявлениями от двух потерпевших.

Разумовскому вменяется преступление по п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) УК РФ. ТАСС пока не располагает комментариями защиты.