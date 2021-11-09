Пассажирский поезд сбил насмерть девочку под Сочи

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Девочка 2007 года рождения погибла, попав под пассажирский поезд Воркута - Адлер утром 9 ноября в районе станции Якорная щель Лазаревского района Сочи, говорится в сообщении Западного следственного управления на транспорте СК России.

"По факту смертельного травмирования несовершеннолетней девочки на железной дороге в Лазаревском районе Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Следствие предварительно установило, что утром 9 ноября девочка 2007 года рождения следовала вдоль железнодорожных путей в районе станции Якорная щель, слушая при этом музыку через акустические наушники. Машинист пассажирского поезда сообщением Воркута - Адлер, увидев ее на путях, подавал сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, допрашиваются члены локомотивной бригады, свидетели, назначили экспертизы.