Уголовное дело завели на 16-летнего водителя, сбившего ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Полиция завела уголовное дело на 16-летнего подростка, который, управляя автомобилем, сбил на пешеходном переходе ребенка в поселке Дрожжино в Московской области, сообщила журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

"В отношении водителя, который совершил ДТП в поселке Дрожжино, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), - сказала Петрова.

Утром 8 ноября 16-летний юноша, двигаясь по ул. Новое шоссе в поселке Дрожжино Ленинского района на автомобиле Volkswagen Touareg, не справился с управлением и наехал на 12-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший был госпитализирован. Водитель с места аварии скрылся, но был задержан.