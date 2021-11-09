В Адыгее школьника оштрафовали на 10 тыс. рублей за ложное сообщение о теракте

МАЙКОП, 9 ноября. /ТАСС/. Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея признал 14-летнего школьника виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и назначил штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по республике.

"Приговором суда 14-летний житель Адыгеи признан виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), с учетом признания вины, а также несовершеннолетнего возраста, приговорен к штрафу в размере 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В мае школьник разместил в соцсети сообщение о намерениях совершить террористический акт в одном из учебных заведений республики. По материалам регионального управления ФСБ органы МВД по Республике Адыгея возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

"С участием сотрудника полиции по делам несовершеннолетних в присутствии законных представителей проведен его опрос, по результатам которого установлено, что данная информация им размещена из хулиганских побуждений", - добавили в пресс-службе ведомства.