Апелляционный суд отклонил жалобу экс-губернатора Фургала на продление ареста

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей, сообщили ТАСС в суде.

"Постановление Московского городского суда признано законным, апелляционные жалобы адвокатов оставлены без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Московский городской продлил срок ареста экс-губернатору до декабря этого года.

Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, 11 ноября Верховный суд решит вопрос о подсудности рассмотрения дела, а также о продлении срока ареста всем фигурантам.