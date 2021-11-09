Депутат КПРФ саратовской облдумы Бондаренко подозревается в мелком хулиганстве

ТАСС, 9 ноября. Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, задержанный ранее полицейскими, подозревается в мелком хулиганстве, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Заводского районного суда Саратова.

"Из полиции в суд поступил административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", - сказали в пресс-службе.

Ранее во вторник Бондаренко сообщил ТАСС, что его задержали сотрудники полиции. По его информации, причиной стало правонарушение, якобы совершенное им два месяца назад.