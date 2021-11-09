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Движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили

Движения поездов не было от станции "Театральной" до "Белорусской" из-за проверки одного состава

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена введено в график после проверки одного состава. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на зеленой ветки столичного метрополитена от станции "Театральной" до "Белорусской" не было движения поездов из-за проверки одного состава. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

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