В КЧР погиб полицейский при задержании подозреваемого в краже

ЧЕРКЕССК, 9 ноября. /ТАСС/. Полицейский погиб при задержании жителя Карачаево-Черкесии, подозреваемого в краже из мечети. Еще один правоохранитель ранен, рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по КЧР.

"Сегодня на выезде из города Карачаевск в ходе мероприятий по задержанию 32-летний местный житель, подозреваемый в краже из мечети, оказал вооруженное сопротивление и открыл стрельбу из ружья "Сайга" по сотрудникам МО МВД России "Карачаевский". В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что второй сотрудник полиции получил огнестрельные ранения ног. Ответным огнем он ликвидировал нападавшего. Полицейский госпитализирован.

По данным пресс-службы, погибший лейтенант полиции Ануар Башкаев родился 7 декабря 1987 года в ауле Верхняя Мара Карачаевского района. Отслужив во внутренних войсках, в январе 2014 года он пришел в органы внутренних дел. В последнее время замещал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России "Карачаевский". У Башкаева остались жена и двое детей.

Руководство МВД по КЧР выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

О возбуждении уголовного дела

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

"Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел, создана следственная группа из наиболее опытных следователей и криминалистов.