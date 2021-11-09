Учредителя ГК "Охрана" Алексея Кобыщу заочно арестовали в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Единственный учредитель ООО "Группа компаний "Охрана" Алексей Кобыща, объявленный следствием в международный розыск, арестован заочно постановлением Басманного суда Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве "Газпром-Арены". Как уточнили ТАСС в пресс-службе районного суда, решение не вступило в силу.

"9 ноября 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо задержания на территории Российской Федерации в отношении Кобыщи Алексея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказала пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ объявил в международный розыск Алексея Кобыщу, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, чья компания является крупнейшим генподрядчиком систем безопасности при строительстве "Газпром-Арены".

По данным СПАРК, выручка компании Кобыщи в прошлом году составила 1,3 млрд рублей. Группа компаний создает комплексы инженерно-технических средств охраны (КИТСО) и средств антитеррористической защиты.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.