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Число жертв столкновения двух микроавтобусов на юге Мексики возросло до 12

Еще три человека пострадали

МЕХИКО, 9 ноября. /ТАСС/. Столкновение двух микроавтобусов во вторник унесло жизни 12 человек в районе Паленке в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом говорится в обнародованном заявлении прокуратуры региона. Ранее сообщалось о 10 жертвах автокатастрофы.

"Информируем о том, что погибли 12 человек <...>, еще три человека, имеющих гражданство Гондураса, пострадали", - указывается в документе. Иностранцы, в числе которых оказался ребенок, получивший сильные ожоги, были доставлены в одну из больниц Паленке, где им оказывается помощь. Надзорное ведомство начало расследование по факту гибели людей в ДТП.

В пригороде Мехико 6 ноября грузовик, у которого отказали тормоза, протаранил шесть автомобилей. Погибли 19 человек, еще трое получили травмы.

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Мексика
При столкновении двух автобусов на юге Мексики погибли 10 человек
Еще три человека получили травмы
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