Суд Москвы арестовал бойца ММА Жамалдаева за перевозку наркотиков

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Кунцевский районный суд Москвы арестовал российского борца смешанных боевых искусств Салмана Жамалдаева по подозрению в незаконном хранении и перевозке наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Салману Жамалдаеву в виде заключения под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные хранение, приобретение либо перевозка наркотических веществ в крупном размере)", - сказали в суде.

Спортсмену грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Согласно постановлению правительства РФ, крупным размером считается перевозка наркотиков весом от 4 до 5 граммов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что боец ММА из Чечни Салман Жамалдаев задержан в аэропорту Внуково по подозрению в торговле наркотиками. Он собирался лететь в Грозный, но был снят с борта.

Салман Жамалдаев - чемпион мира по шутбоксингу, чемпион России по панкратиону, чемпион Юга России по грэпплингу. Кроме того, он является бывшим чемпионом лиги World Fighting Championship Akhmat и Absolute Championship Berkut в полулегком весе. Жамалдаев - мастер спорта по вольной и греко-римской борьбе. На счету борца 22 боя, 20 из них он выиграл.