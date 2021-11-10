{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Часть Южно-Сахалинска обесточена из-за аварии на электросетях

Сейчас без электричества остаются несколько тысяч жителей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Жители центральной части Южно-Сахалинска в среду остались без электроэнергии в результате аварии на линии электропередачи во время циклона. Об этом сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Отключения носят аварийный характер по ряду улиц", - сообщили в компании.

По информации "Сахалинэнерго", сейчас без электричества остаются несколько тысяч жителей более десятка улиц города.

Ранее спасатели объявили на 10 ноября экстренное предупреждение в 13 районах Сахалинской области, включая Южно-Сахалинск, из-за прогнозируемых сильного дождя и штормового ветра. Прогноз синоптиков оправдался.

Теги
РоссияСахалинская область
Церковный суд в ЕАО лишил сана священника, осужденного за растление малолетних
Решение церковного суда будет направлено на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
Читать полностью