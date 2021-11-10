Часть Южно-Сахалинска обесточена из-за аварии на электросетях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Жители центральной части Южно-Сахалинска в среду остались без электроэнергии в результате аварии на линии электропередачи во время циклона. Об этом сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Отключения носят аварийный характер по ряду улиц", - сообщили в компании.

По информации "Сахалинэнерго", сейчас без электричества остаются несколько тысяч жителей более десятка улиц города.

Ранее спасатели объявили на 10 ноября экстренное предупреждение в 13 районах Сахалинской области, включая Южно-Сахалинск, из-за прогнозируемых сильного дождя и штормового ветра. Прогноз синоптиков оправдался.