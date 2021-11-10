В России за сутки ликвидировали все действующие лесные пожары

ТАСС, 10 ноября. Лесопожарные службы за сутки потушили в регионах РФ три пожара на площади 108 га, действующих лесных пожаров в России нет, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09 ноября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано три лесных пожара на площади 108 га. На 00:00 мск 10 ноября 2021 года на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.

Пожароопасный сезон открыт в 26 субъектах РФ. Особый противопожарный режим введен в восьми субъектах страны.