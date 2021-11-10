{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В России за сутки ликвидировали все действующие лесные пожары

Пожароопасный сезон открыт в 26 субъектах страны

ТАСС, 10 ноября. Лесопожарные службы за сутки потушили в регионах РФ три пожара на площади 108 га, действующих лесных пожаров в России нет, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09 ноября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано три лесных пожара на площади 108 га. На 00:00 мск 10 ноября 2021 года на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.

Пожароопасный сезон открыт в 26 субъектах РФ. Особый противопожарный режим введен в восьми субъектах страны.

Теги
РоссияЛесные пожары в России
Церковный суд в ЕАО лишил сана священника, осужденного за растление малолетних
Решение церковного суда будет направлено на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
Читать полностью