В Якутии по факту убийства малолетнего ребенка возбудили два уголовных дела

ЯКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и халатности по факту убийства двухлетнего ребенка в Якутске, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по факту обнаружения ночью 9 ноября 2021 года тела двухлетнего ребенка с признаками насильственной смерти в квартире дома, расположенного в районе Маганского тракта города Якутска, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Как полагает следствие, из-за того, что сотрудники органов профилактики выполняли свои обязанности ненадлежащим образом, не удалось выявить семью, находящуюся в сложной ситуации, и организовать с ней соответствующую работу.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, в ночь на 9 ноября поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи, которая выехала в один из домов в Якутске. Медики констатировали смерть ребенка. "Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями [было] установлено, что к смерти ребенка может быть причастен сожитель женщины. Был предпринят комплекс оперативно-разыскных мероприятий. <…> Ранее судимый 25-летний мужчина был задержан в одном из домов по улице Чайковского, где пытался скрываться. Подозреваемый в убийстве малолетнего ребенка водворен в ИВС", - отметили в МВД.